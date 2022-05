Roma | nuovo Open Day per la Carta D’Identità elettronica | orari e come prenotarsi

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Proseguono anche nel mese di maggio gliDay con prenotazione dedicati alle carteelettroniche. Nella giornata di sabato 7 sarà possibile fare richiesta della CIE presso gli sportelli anagrafici dei Municipi IX, XIII e XIV.richiedere laI 3 chioschi ex Punti Informativi Turistici di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino, saranno aperti unicamente sabato 7 maggio dalle 8.30 alle 16.30, mentre resteranno chiusi domenica 8 per interventi della società Sogei – Ministero dell’Interno sul sistema informatico ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). Per poter richiedere lain occasione degliDay è sempre obbligatorio ...

