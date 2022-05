Ragusa, avviso per divieto di transito in via del Mercato (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ragusa – Per consentire l’esecuzione dei lavori di smaltimento di sfrabbicidi nelle giornate del 5 e 6 maggio, dalle ore 8 alle ore 18, sarà vietato temporaneamente sulla Via del Mercato, sia nel senso di marcia Largo Camerina – Piazza Repubblica, sia in quello Piazza Repubblica – Via XI Febbraio – Largo Camerina il transito dei veicoli di qualsiasi tipo Nel corso della chiusura, l’accesso per residenti e frontisti alla Via del Mercato, alla Via XI Febbraio, alla Via Ten. Di Stefano e alla Via Torrenuova, sarà possibile transitando esclusivamente dal varco di Largo Camerina. L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 4 maggio 2022)– Per consentire l’esecuzione dei lavori di smaltimento di sfrabbicidi nelle giornate del 5 e 6 maggio, dalle ore 8 alle ore 18, sarà vietato temporaneamente sulla Via del, sia nel senso di marcia Largo Camerina – Piazza Repubblica, sia in quello Piazza Repubblica – Via XI Febbraio – Largo Camerina ildei veicoli di qualsiasi tipo Nel corso della chiusura, l’accesso per residenti e frontisti alla Via del, alla Via XI Febbraio, alla Via Ten. Di Stefano e alla Via Torrenuova, sarà possibile transitando esclusivamente dal varco di Largo Camerina. L'articolo proviene da Quotidiano di

Advertising

quotidianodirg : #Attualità #comunediragusa Ragusa, avviso per divieto di transito in via del Mercato -