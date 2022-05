Previdenza, Enpacl: sì a bilancio consuntivo 2021, iscritti e volume d’affari in aumento (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Ricavi per 259 milioni di euro (+12% rispetto al 2020), costi che diminuiscono del 5%, un avanzo di esercizio di oltre 89 milioni (+71%) e un patrimonio che supera la cifra di 1,43 miliardi di euro (+7%), tale da garantire oltre 10 volte la spesa per pensioni in essere. Questi i numeri principali che fotografano il bilancio consuntivo 2021 dell’Enpacl, l’ente di Previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro, approvato il 29 aprile 2022 all’unanimità dall’assemblea dei delegati, la cui relazione sulla gestione è integrata con fattori di sostenibilità, redatta in conformità ai principi previsti dal Gri (global reporting initiative) e certificata da un ente terzo. Nel 2021 si sono iscritti 750 consulenti del lavoro (di cui 390 donne). Si tratta del ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Ricavi per 259 milioni di euro (+12% rispetto al 2020), costi che diminuiscono del 5%, un avanzo di esercizio di oltre 89 milioni (+71%) e un patrimonio che supera la cifra di 1,43 miliardi di euro (+7%), tale da garantire oltre 10 volte la spesa per pensioni in essere. Questi i numeri principali che fotografano ildell’, l’ente die assistenza per i consulenti del lavoro, approvato il 29 aprile 2022 all’unanimità dall’assemblea dei delegati, la cui relazione sulla gestione è integrata con fattori di sostenibilità, redatta in conformità ai principi previsti dal Gri (global reporting initiative) e certificata da un ente terzo. Nelsi sono750 consulenti del lavoro (di cui 390 donne). Si tratta del ...

