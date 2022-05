Paulo Dybala ha sciolto le riserve sul futuro: le ultime dal calciomercato (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sarà, certamente, uno dei pezzi pregiati da prelevare dalla lista dei parametro zero di questa estate. Il lungo rapporto d’amore tra Paulo Dybala e la Juventus è destinato a finire con l’arrivo dei primi caldi estivi e l’argentino, senza contratto, si sta cominciando a guarda attorno in vista della prossima stagione sportiva. Sulla Joya si sono fiondati diversi club: Premier League, Liga spagnola e Serie A valutano bene i termini della possibile operazione cercando di capire le richieste che l’entourage del sudamericano piazzerà sul tavolo delle trattative. Secondo le ultime voci di calciomercato, però, l’ex giovane promessa del Palermo avrebbe già sciolto le riserve sul avvenire professionale. Paulo Dybala ha scelto l’Inter? I media nazionali ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sarà, certamente, uno dei pezzi pregiati da prelevare dalla lista dei parametro zero di questa estate. Il lungo rapporto d’amore trae la Juventus è destinato a finire con l’arrivo dei primi caldi estivi e l’argentino, senza contratto, si sta cominciando a guarda attorno in vista della prossima stagione sportiva. Sulla Joya si sono fiondati diversi club: Premier League, Liga spagnola e Serie A valutano bene i termini della possibile operazione cercando di capire le richieste che l’entourage del sudamericano piazzerà sul tavolo delle trattative. Secondo levoci di, però, l’ex giovane promessa del Palermo avrebbe giàlesul avvenire professionale.ha scelto l’Inter? I media nazionali ...

Advertising

tvdellosport : ?? JUVE, CHIESA SARÀ IL PROSSIMO 10? Con l'addio imminente di Paulo Dybala, i tifosi bianconeri si chiedono chi p… - footmercato : Paulo Dybala ???? x Dani Alves ???? - teojtw : @jacko_cecilia @JPeppp Lo sgarbo lo farebbe ai tifosi, non alla società... Alla Juve non gliene potrebbe fregar di… - simonevitali85 : Da oggi Paulo Dybala diventerà come per magia il giocatore più forte del mondo. - GianlucaLomby01 : Ma vi rendete conto, potrò fare la sua stessa esultanza, lo vedrò giocare dal vivo e potrò urlare il suo nome, e ch… -