Papa Francesco | il cardinale Czerny | «È pronto a tutto per fermare la guerra Giusto recarsi in Russia»

Advertising

matteosalvinimi : Grazie a Papa Francesco, una guida che sta cercando, davvero, da sempre e ad ogni costo, di arrivare alla Pace. - lucfontana : Papa Francesco: «Putin non si ferma, sono pronto a incontrarlo a Mosca» | Intervista esclusiva - vaticannews_it : Il #Papa al @Corriere: sono pronto a incontrare #Putin a Mosca. Francesco a colloquio con il direttore Luciano Font… - AKalynaki : RT @GiovanniPaglia: “L’abbaiare della Nato alla porta della Russia ha indotto il capo del Cremlino a reagire male e a scatenare il conflitt… - Highlander_Ro : RT @flayawa: 'L’abbaiare della Nato alla porta della Russia'' ha indotto il capo del Cremlino a reagire male e a scatenare il conflitto. ''… -

ha annunciato di voler andare a Mosca dal presidente Putin . Un messaggio lanciato al Cremlino. Di questa sua volontà durante i vostri incontri si è mai parlato 'Vedo chiaramente una ...Secondo Tommaso Labate,potrebbe essere così un 'vero possibile mediatore tra la Russia e l'Ucraina'. 'È una novità assoluta' afferma il giornalista del Corriere della Sera, ospite di ...Caro Aldo, sul Corriere vedo una bella foto di papa Francesco che sovrasta il «colloquio esclusivo». Era ora, mi sono detto. Non le pare che il Papa riguardo alla guerra sia stato finora trascuratoCronaca - Il motivo L'artrosi. Vi chiedo scusa, vi saluterò seduto perché questo ginocchio non finisce di guarire e non posso stare in piedi tanto tempo', ha detto nella giornata di mercoledì 27 ...