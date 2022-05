Noemi, la bimba ferita in un agguato di Camorra firma il suo murale (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sorridente e con il pollice rivolto verso l'alto come per dire a tutti " ok, va tutto bene ", la piccola Noemi ha 'firmato' il murale in piazza Nazionale, quella piazza dove il 3 maggio 2019 fu colpita... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sorridente e con il pollice rivolto verso l'alto come per dire a tutti " ok, va tutto bene ", la piccolaha 'to' ilin piazza Nazionale, quella piazza dove il 3 maggio 2019 fu colpita...

Advertising

Piergiulio58 : La bimba ferita in un agguato di camorra firma il suo murale ora riqualificato. La mamma di Noemi, 'la criminalità… - infoitinterno : Napoli, Manfredi in piazza con Noemi: 'Insieme per la legalità'. La madre della bimba: 'La città è con noi' - infoitinterno : A piazza Nazionale restaurato il murale per Noemi, bimba ferita dalla camorra: era stato vandalizzato - AriannaAmbrosi0 : RT @TgrRai: A Napoli gli studenti del quartiere adottano piazza Nazionale con murales, lettere e canzoni nel nome di Noemi. La bimba qui ri… - concentrazione : RT @TgrRai: A Napoli gli studenti del quartiere adottano piazza Nazionale con murales, lettere e canzoni nel nome di Noemi. La bimba qui ri… -