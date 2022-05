Napoli, Bari la Figc rigetta il ricorso dei De Laurentiis: Il patron dovrà vendere uno dei due club (Di mercoledì 4 maggio 2022) Multiproprietà, Napoli e Bari, rigettato il ricorso della famiglia De Laurentiis. Uno dei due club deve essere ceduto. l Tribunale federale ha rigettato il ricorso presentato dalla famiglia De Laurentiis, proprietaria del Napoli e del Bari. Il ricorso era basato sul divieto di partecipazioni in più società di familiari e parenti. Secondo quanto riporta sky sport 24, il Tribunale Federale Nazionale della Figc ha rigettato il ricorso presentato dai presidenti di Napoli e Bari, Aurelio e Luigi De Laurentiis. I presidenti avevano impugnato la delibera NOIF sulle Partecipazioni ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 4 maggio 2022) Multiproprietà,to ildella famiglia De. Uno dei duedeve essere ceduto. l Tribunale federale hato ilpresentato dalla famiglia De, proprietaria dele del. Ilera basato sul divieto di partecipazioni in più società di familiari e parenti. Secondo quanto riporta sky sport 24, il Tribunale Federale Nazionale dellahato ilpresentato dai presidenti di, Aurelio e Luigi De. I presidenti avevano impugnato la delibera NOIF sulle Partecipazioni ...

