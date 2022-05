Minaccia e perseguita la ex per mesi, arresto nel Napoletano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Antonio Abate (Na) – Era perseguitata dall’ex fidanzato che non aveva mai accettato la fine della loro relazione. Continue le molestie e i pedinamenti, compresa la requisizione del o il cellulare, strappato di mano, per poter leggere i messaggi contenuti. Un inferno, durato tre mesi, nel corso del quale non è mancata un’aggressione, e al quale oggi i carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate (Napoli) hanno messo fine dando esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di un uomo di 35 anni di Boscoreale (del quale non sono state fornite altre generalità): il giovane è accusato di atti persecutori, lesioni personali aggravate, tentata violenza sessuale e rapina nei ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Antonio Abate (Na) – Erata dall’ex fidanzato che non aveva mai accettato la fine della loro relazione. Continue le molestie e i pedinamenti, compresa la requisizione del o il cellulare, strappato di mano, per poter leggere i messaggi contenuti. Un inferno, durato tre, nel corso del quale non è mancata un’aggressione, e al quale oggi i carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate (Napoli) hanno messo fine dando esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di un uomo di 35 anni di Boscoreale (del quale non sono state fornite altre generalità): il giovane è accusato di atti persecutori, lesioni personali aggravate, tentata violenza sessuale e rapina nei ...

