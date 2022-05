Milan, quella volta in cui Gattuso andò fuori di testa: terrore in campo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Gattuso, in campo, ha sempre dato tutto e a volte superava anche i limiti; tutti ricordiamo il match in cui perse letteralmente la testa. Uno dei giocatori più importanti del calcio italiano è stato, senza ombra di dubbio, Gennaro Gattuso; cuore, corsa, grinta e quella rabbia agonistica capace di far innamorare i tifosi del Milan. Il classe 1978, infatti, è stata una vera e propria leggenda del club rossonero con cui ha scritto pagine meravigliose. In campo dava sempre il cento per cento e non concepiva minimamente un risultato diverso dalla vittoria; perdere gli dava fastidio e lo dimostrava senza mezzi termini. Tutti ricordiamo quella volta in cui si infuriò letteralmente con la sua panchina. LaPresseSiamo nella stagione 2009-2010 ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 4 maggio 2022), in, ha sempre dato tutto e a volte superava anche i limiti; tutti ricordiamo il match in cui perse letteralmente la. Uno dei giocatori più importanti del calcio italiano è stato, senza ombra di dubbio, Gennaro; cuore, corsa, grinta erabbia agonistica capace di far innamorare i tifosi del. Il classe 1978, infatti, è stata una vera e propria leggenda del club rossonero con cui ha scritto pagine meravigliose. Indava sempre il cento per cento e non concepiva minimamente un risultato diverso dalla vittoria; perdere gli dava fastidio e lo dimostrava senza mezzi termini. Tutti ricordiamoin cui si infuriò letteralmente con la sua panchina. LaPresseSiamo nella stagione 2009-2010 ...

