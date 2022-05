Maradona | all' asta la maglietta dei Mondiali Messico 86 | il prezzo è da record

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Aggiudicata per 8,8 milioni di euro la maglia numero 10 dell'Argentina indossata da Diego Armandoil 22 giugno 1986. Non un giorno qualsiasi, ma quello nel quale il Pibe de Oro firmò una doppietta contro l'...

Advertising

francioniflli : La maglia di Diego Maradona 'La mano di Dio' è stata venduta all'asta a un prezzo record - SportdelSud : ???? Venduta all'asta la maglia dell'Argentina, indossata da Diego #Maradona nel quarto di finale contro l'Inghilter… - sportli26181512 : Maradona, il gol di mano all'Inghilterra: maglia venduta all'asta per 9 milioni di dollari: La maglia indossata da… - ivangallo80 : RT @salv_amoroso: La maglia indossata da #Maradona nel match storico tra #Argentina e #Inghilterra del 1986 con la doppietta iconica di Die… - neur1ONE : RT @SkySport: Maradona, il gol di mano all'Inghilterra: maglia venduta all'asta per 9 milioni di dollari #SkySport #Maradona #Argentina #Ar… -

...che hanno raccontato le gesta dei grandi campioni (particolarmente emozionante anche l'omaggio'... ma anche la tristezza di dover annunciare in diretta tv la morte di'. Mauro De Sanctis ha ...Subito dopo l'annuncio, i parenti del Pibe de Oro hanno espresso dubbi in merito al fatto che la maglia messa'asta fosse quella realmente indossata da, ma l'autenticità dell'oggetto è ...La maglia che è stata indossata da Diego Maradona quando ha segnato il suo gol “Hand of God” contro l’ Inghilterra è stata venduta per CONTINUA A LEGGERE ...Maradona ha indossato la maglia nei quarti di finale contro ... Ma il 6 aprile Sotheby’s ha annunciato che la maglia era esposto all’asta. READ Aggiornamenti live Olimpiadi invernali 2022: l'ultimo ...