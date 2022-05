Lombardia | pronto il decreto per attivare la campagna di screening gratuito su Epatite c Entro maggio inizieranno le fasi di test

Advertising

Agenzia_Ansa : A Milano attacco hacker agli ospedali Fatebenefratelli e Sacco. Oggi e domani accessi limitati pronto soccorso e pu… - horottoilvetro : RT @TgrRaiLombardia: A # Milano #ospedali sotto attacco #hacker. #Computer fuori uso, code ai Pronto Soccorso. Situazione comunque sotto co… - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: A # Milano #ospedali sotto attacco #hacker. #Computer fuori uso, code ai Pronto Soccorso. Situazione comunque sotto co… - TgrRaiLombardia : A # Milano #ospedali sotto attacco #hacker. #Computer fuori uso, code ai Pronto Soccorso. Situazione comunque sotto… - babyzenzy : RT @Agenzia_Ansa: A Milano attacco hacker agli ospedali Fatebenefratelli e Sacco. Oggi e domani accessi limitati pronto soccorso e punti pr… -

La Repubblica

Il presidente della RegioneAttilio Fontana, questo pomeriggio, ha partecipato a una ... in diretto collegamento colSoccorso. Il nuovo reparto è più luminoso e offre dotazioni ...... anche a livello disoccorso, molto più consistente rispetto ad oggi. E' questa una delle ... la sanità non solo cremonese, ma di un'ampia fetta di sud, è la coesione del territorio. ... Elezioni regionali in Lombardia, Attilio Fontana pronto al bis. Ora nel centrodestra si aspettano i partiti Milano - La situazione nei pronto soccorso milanesi colpiti da un attacco informatico la notte del primo maggio e’ ancora critica e si sta riverberando in maniera pesante sugli altri ospedali. Da ...Interventi finanziati da Regione Lombardia con un investimento complessivo di 7.600.000 euro, di cui 4.800.000 per il presidio di Gallarate, comprensivi della futura ristrutturazione del Pronto ...