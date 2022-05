LIVE – Sinner-De Minaur, secondo turno Masters 1000 Madrid 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-De Minaur, incontro valido per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2022. L’azzurro torna in campo dopo la maratona di tre ore contro l’americano Paul all’esordio, un match in cui ha dovuto anche annullare tre match point nel corso del secondo set. Contro l’australiano, sarà proprio Jannik a partire favorito sia per attitudine alla terra battuta sia per i precedenti. Il bilancio, infatti, è di 3-0 per l’italiano, che si è imposto l’ultima volta lo scorso gennaio al terzo turno degli Australian Open. Sarà comunque importante non sottovalutare un avversario incredibilmente regolare, che è giunto nella capitale spagnola dopo la grande ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ile latestuale di-De, incontro valido per ildeldi. L’azzurro torna in campo dopo la maratona di tre ore contro l’americano Paul all’esordio, un match in cui ha dovuto anche annullare tre match point nel corso delset. Contro l’australiano, sarà proprio Jannik a partire favorito sia per attitudine alla terra battuta sia per i precedenti. Il bilancio, infatti, è di 3-0 per l’italiano, che si è imposto l’ultima volta lo scorso gennaio al terzodegli Australian Open. Sarà comunque importante non sottovalutare un avversario incredibilmente regolare, che è giunto nella capitale spagnola dopo la grande ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sinner-De Minaur, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: orario e programma, maratona in vista con l'australiano - infoitsport : LIVE Sinner-Paul 2-1, ATP Madrid in DIRETTA: 3 match-point annullati, perché ha chiamato il fisioterapista - ArmandaGelsomin : RT @SkySport: Madrid Open, risultati degli italiani: Sinner al 2° turno. Musetti-Ivashka in diretta live #SkySport #AtpMadrid #Sinner #Tenn… - Fprime86 : RT @SkySport: Madrid Open, risultati degli italiani: Sinner al 2° turno. Musetti-Ivashka in diretta live #SkySport #AtpMadrid #Sinner #Tenn… - SkySport : Madrid Open, risultati degli italiani: Sinner al 2° turno. Musetti-Ivashka in diretta live #SkySport #AtpMadrid… -