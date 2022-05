“La Vita in Diretta”, imbarazzo in studio per la frase di Iva Zanicchi: cos’è successo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Domenica 8 maggio, in prima serata su Rai1, andrà in onda il film “Rinascere” che racconta la tragedia che ha colpito Manuel Bortuzzo. Nello studio de “La Vita in Diretta”, Alberto Matano ha accolto Alessio Boni, che interpreta il padre di Manuel Franco Bortuzzo, e Iva Zanicchi. La cantante si è lasciata sfuggire qualche commento di troppo rivolto a Boni, che ha messo in imbarazzo lo studio: la Zanicchi ha dovuto far chiarezza su ciò che intendeva dire. “La Vita in Diretta”, Iva Zanicchi e il commento su Alessio Boni: imbarazzo in studio Il film che riporta la triste vicenda di Manuel Bortuzzo, andrà in onda la prossima domenica 8 maggio su Rai 1. Tra i protagonisti di Rinascere c’è ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 4 maggio 2022) Domenica 8 maggio, in prima serata su Rai1, andrà in onda il film “Rinascere” che racconta la tragedia che ha colpito Manuel Bortuzzo. Nellode “Lain”, Alberto Matano ha accolto Alessio Boni, che interpreta il padre di Manuel Franco Bortuzzo, e Iva. La cantante si è lasciata sfuggire qualche commento di troppo rivolto a Boni, che ha messo inlo: laha dovuto far chiarezza su ciò che intendeva dire. “Lain”, Ivae il commento su Alessio Boni:inIl film che riporta la triste vicenda di Manuel Bortuzzo, andrà in onda la prossima domenica 8 maggio su Rai 1. Tra i protagonisti di Rinascere c’è ...

