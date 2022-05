La dieta vegana per i cani è più sicura e sana? (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un* veterinari* ci segnala questo articolo apparso su Vanity Fair: Altro che bocconcini e crocchette a base di carne! Secondo una nuova ricerca condotta dalla Università di Winchester, gli alimenti vegani sarebbero i più sani e i più sicuri per i cani. I ricercatori britannici sono giunti a questa (inaspettata) conclusione dopo avere esaminato un campione di ben 2500 cani. Questi animali sono stati seguiti nell’arco di un anno. Risultato: i cani che sono stati nutriti dai loro padroni con alimenti esclusivamente vegani hanno avuto meno necessità di essere portati dal veterinario per disturbi vari, oltre a dover assumere meno farmaci di routine nel corso dei 12 mesi. Diverso il discorso per i cani alimentati con diete convenzionali, dunque con netta prevalenza di cibi preparati con carne: più farmaci e più controlli in ... Leggi su butac (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un* veterinari* ci segnala questo articolo apparso su Vanity Fair: Altro che bocconcini e crocchette a base di carne! Secondo una nuova ricerca condotta dalla Università di Winchester, gli alimenti vegani sarebbero i più sani e i più sicuri per i. I ricercatori britannici sono giunti a questa (inaspettata) conclusione dopo avere esaminato un campione di ben 2500. Questi animali sono stati seguiti nell’arco di un anno. Risultato: iche sono stati nutriti dai loro padroni con alimenti esclusivamente vegani hanno avuto meno necessità di essere portati dal veterinario per disturbi vari, oltre a dover assumere meno farmaci di routine nel corso dei 12 mesi. Diverso il discorso per ialimentati con diete convenzionali, dunque con netta prevalenza di cibi preparati con carne: più farmaci e più controlli in ...

