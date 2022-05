Il Paradiso delle Signore, Ezio diviso tra due fuochi: la fiamma non si è mai spenta? (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore ci sarà senza dubbio spazio per il personaggio di Ezio alle prese con una scelta difficile Il personaggio di Ezio Colombo (screenshot RaiPlay)La sesta stagione della soap opera de Il Paradiso delle Signore ha permesso al grande pubblico di conoscere un nuovo personaggio. Si tratta di Ezio Colombo, padre naturale di Stefania, tornato a Milano con una nuova famiglia ovvero la compagna Veronica e sua figlia Gemma Zanatta. Nel capoluogo milanese ha ritrovato non solo la figlia ma anche Gloria, sua moglie e creduta da tutti morta. Nel corso di questa stagione la verità è però venuta fuori scombussolando la vita di tutti. In occasione del gran finale la donna, per salvare l’amore di ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nella settima stagione de Ilci sarà senza dubbio spazio per il personaggio dialle prese con una scelta difficile Il personaggio diColombo (screenshot RaiPlay)La sesta stagione della soap opera de Ilha permesso al grande pubblico di conoscere un nuovo personaggio. Si tratta diColombo, padre naturale di Stefania, tornato a Milano con una nuova famiglia ovvero la compagna Veronica e sua figlia Gemma Zanatta. Nel capoluogo milanese ha ritrovato non solo la figlia ma anche Gloria, sua moglie e creduta da tutti morta. Nel corso di questa stagione la verità è però venuta fuori scombussolando la vita di tutti. In occasione del gran finale la donna, per salvare l’amore di ...

Advertising

stefanobellelli : @fgavazzoni @dottorpax Va' là, che lo so io perché non torni! Avrai da fare delle evasioni fiscali, e infatti vivi in un paradiso fiscale - ParliamoDiNews : Il Paradiso delle Signore, prossima stagione: trama stravolta - - DiziCm : RT @__irishrose: Comunque io non so che santi in paradiso stiano mantenendo la queen perché a sentire parlare così delle ragazze le mani pr… - bravalfio : RT @RobertoMerlino1: 4.5.1949. La tragedia di Superga. Se ne andò in paradiso una delle squadre di calcio migliori di tutti i tempi. Un ris… - __irishrose : Comunque io non so che santi in paradiso stiano mantenendo la queen perché a sentire parlare così delle ragazze le… -