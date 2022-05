(Di mercoledì 4 maggio 2022) La Gazzetta intervista Danilopresidente. Acquistò il club il 30 dicembre 2021, dopo 18 partite laaveva 8 punti in classifica. Adesso ne ha 26 ed è (con una partita in meno) a due punti dal Cagliari. Presidente, lei ci ha sempre creduto (alla salvezza, ndr). Forse era l’unico. Perché? Perché avevo parlato con Walter Sabatini, che è una leggenda del calcio per il fiuto, la visione, la lucidità. Sabatini mi disse che, se avessi preso i giocatori che mi aveva indicato, ci saremmo salvati. E li ho presi tutti. Lui mi ha persuaso che ce l’avremmo fatta. Cosa l’ha sorpresa di? È un esperto di maieutica. È una persona intelligentissima che si rapporta con ciascun calciatore in modo diverso, considerando età, cultura, esperienze precedenti. È ...

Advertising

napolista : Iervolino e il miracolo Salernitana: «Nicola è eclettico, passa da grandi conferenze al lancio della scarpa» Il pr… - CalcioNews24 : Il presidente della #Salernitana #Iervolino suona la carica per il miracolo salvezza -

IlNapolista

Il presidente della Salernitanaha parlato in vista delsalvezza che potrebbe profilarsi nelle ultime giornate Danilo, presidente della Salernitana, in una intervista a La Città di Salerno ha parlato del ...Poi il 13 gennaio l'imprenditore Daniloha rilevato la squadra e si è affidato alle ... La sceneggiatura per ilsportivo è apparecchiata e ci sono ancora posti liberi per assistere ... Iervolino e il miracolo Salernitana: «Nicola è eclettico, passa da grandi conferenze al lancio della scarpa» - ilNapolista Match in programma giovedì 5 maggio. Il Collegio di Garanzia, ha respinto il ricorso del Venezia per l’impugnazione della decisione della Corte Sportiva d’Appello della FIGC per la mancata disputa ...Il tecnico potrebbe rilanciare Scarcella in difesa, puntando maggiormente sugli under, con Lopane in retroguardia, Ranzetti, Iervolino e Franceschinis a metà campo, con il duo d’attacco ...