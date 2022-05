Guerra in Ucraina, la doppia corsa di Russia e Ue per eliminare la reciproca dipendenza sul gas. Ed entrambe guardano a Est (Di mercoledì 4 maggio 2022) Messasi all’angolo con l’invasione dell’Ucraina, la Russia sta cercando di rispondere colpo su colpo agli attacchi che le sono diretti a livello internazionale. Sul fronte politico, uno dei teatri principali è l’Asia Centrale: basti pensare che il ministro degli esteri dell’Uzbekistan è stato appena spinto alle dimissioni dopo aver esplicitato il proprio sostegno all’integrità territoriale Ucraina e che il Kazakistan – ufficialmente alleato di ferro del Cremlino nell’area – è finito sotto i riflettori russi per aver deciso di cancellare la parata militare del 9 maggio. In questo caso, ad agire da ariete è stato un presentatore televisivo grande sostenitore di Putin che durante una diretta ha minacciato le autorità kazache in caso di un allontanamento dalla linea russa. Sul fronte energetico, invece, a essere al centro dell’attenzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Messasi all’angolo con l’invasione dell’, lasta cercando di rispondere colpo su colpo agli attacchi che le sono diretti a livello internazionale. Sul fronte politico, uno dei teatri principali è l’Asia Centrale: basti pensare che il ministro degli esteri dell’Uzbekistan è stato appena spinto alle dimissioni dopo aver esplicitato il proprio sostegno all’integrità territorialee che il Kazakistan – ufficialmente alleato di ferro del Cremlino nell’area – è finito sotto i riflettori russi per aver deciso di cancellare la parata militare del 9 maggio. In questo caso, ad agire da ariete è stato un presentatore televisivo grande sostenitore di Putin che durante una diretta ha minacciato le autorità kazache in caso di un allontanamento dalla linea russa. Sul fronte energetico, invece, a essere al centro dell’attenzione ...

