Gigi D’Alessio | il ricovero prima del concerto | esce fuori la triste verità

Leggi su ildemocratico

(Di mercoledì 4 maggio 2022)vittima di un inaspettato incidente e che lo ha costretto ad und’urgenza. Ladalle parole del cantante Tempo fa,è stato protagonista di un avvenimento che l’ha portato ad essere ricoverato in ospedale e ad annullare un. Una notizia inaspettata e che ha fatto molto preoccupare i suoi fan. Un qualcosa che ha spiazzato tutti, secondo cui il cantante partenopeo è stato ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli. Questo, addirittura, gli è costato l’annullamento deldi Capodanno. Durante quel particolare momento, in cui i fan più appassionati del cantante non vedevano l’ora di vederlo esibire sul palco, hanno provato dei minuti di forte ...