Firenze trema | paura e gente in strada Oggi i controlli sui tesori dell' arte

ParliamoDiNews : Trema Firenze, forte scossa di terremoto nel pomeriggio: paura e persone in strada #Giugliano #Marano #Villaricca… - News24Toscana : FIRENZE - Trema ancora la terra nel fiorentino, due le scosse maggiori avvertite questa sera, dopo la prima scossa… - iltirreno : + ALTRA SCOSSA DI TERREMOTO A FIRENZE ALLE 22,14 + Gli aggiornamenti e l'analisi del sisma di questo pomeriggio:… - marcoobcn__ : ciao stavo guardando un horror e mi trema anche il buco del c #firenze #Terremoto - samualebutti : Firenze trema ancora -

Protezione civile, vigili del fuoco e tecnici dei Comuni non hanno rilevato danni né feriti, ma tra, Prato, Pistoia, Arezzo e Siena c'è stato molto spavento tra la gente. Oggi altri controlli ...la terra in provincia di. Cinque scosse di terremoto sono state registrate vicino al capoluogo, tra le 17,41 e le 22,14 di stasera, tutte nella zona di Impruneta: tre lievi, due ...Un’altra scossa in serata Nel cuore della terra, sotto Impruneta, è nato il terremoto che spaventa Firenze. Alle 17,50, alla profondità di 10 chilometri sotto la crosta terrestre si è liberata ...Le sedie, i pavimenti, i tavoli delle case e degli uffici hanno cominciato a tremare per 10-15 secondi sia nel pomeriggio ... La seconda ha avuto lo stesso epicentro sulle colline di Firenze, a 9 ...