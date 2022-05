Era Marika in “Licia dolce Licia”: eccola oggi, impossibile farsi sfuggire quel dettaglio (Di mercoledì 4 maggio 2022) Interpretava Marika, la fidanzata di Satomi, nel telefilm anni ’80 “Licia dolce Licia”: com’è oggi e cosa fa nella vita Emanuela Pacotto? Tutti coloro che sono stati bambini negli anni ’80 ricorderanno sicuramente il cartone animato giapponese Kiss Me Licia. Un vero e proprio fenomeno di costume, rimasto nei ricordi di un’intera generazione e che L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 4 maggio 2022) Interpretava, la fidanzata di Satomi, nel telefilm anni ’80 “”: com’èe cosa fa nella vita Emanuela Pacotto? Tutti coloro che sono stati bambini negli anni ’80 ricorderanno sicuramente il cartone animato giapponese Kiss Me. Un vero e proprio fenomeno di costume, rimasto nei ricordi di un’intera generazione e che L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

cicero_marika : @barbaro_flavia A me sono sempre piaciuti più gli outfit di Serena. Sprizzavano iconicità da tutte le parti. Blair… - marika_caccamo : comunque perché era così la cosa del video della ragazza di dubai? HAHAHAHAHAHAHA - marika_donne : RT @enjoymythoughtx: le dame del 1800 si stanno rivoltando dentro la tomba non era difficile come tema #MetGala - BrandonBecket : @marika_mk Ma non era dal 25 aprile? - marika_donne : RT @lafinedigaia_: Mettiamo in chiaro alcune cose ossia che Michele era qualcuno nel mondo della danza e stava vincendo a soli 17 anni il P… -