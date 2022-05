(Di mercoledì 4 maggio 2022)glial, i rossoneri si sono lamentati deidagli arbitri sarà vero? scopriamolo insieme. Singolare ilista suiche ha tappezzatositi web di Lombardia e dintorni. Non sono mancate le tribune giornalistiche e le giuste sacrosante lamentale (da quelle parti così chiamano i piagnistei) sui palinsesti televisivi per, a loro dire, i tantissimidalla squadra rossonera. L’avessero fatta a Napoli una cosa del genere avrebbero attaccato Napoli e i napoletani con ogni sorta di epiteti, sciorinando i tanti luoghi comuni sul Meridione per giustificarne la prevaricazione. Cosa dovrebbe dire il ...

napolipiucom : Dossier, tutti gli aiuti arbitrali al Milan: Altro che torti subiti. Ecco la verità #Arbitri #Milan #napoli… - PCagnan : Ilaria Gaspari, la filosofa che non vuole essere chiamata filosofa: 'Così applico la filosofia…… - deutschebankIT : Sebbene l’#IntelligenzaArtificiale sia già presente nella vita di tutti i giorni, il tema solleva ancora alcune dom… - alchimista74 : @SalamidaFabio Infatti la leggenda racconta che sia solo Macron a farlo. Leggenda racconta che quando fu fatto un p… - baro67_ : RT @GeMa7799: Trump: i Dem sono il Partito della disinformazione. La Russia, la bufala dell'impeachment n.1 e n.2, i falsi dossier e molto… -

Il Sole 24 ORE

Corrado Passera: 'Da risolvere solo iMps e Popolare di Bari' Basta con la retorica delle banche italiane che sono cenerentole in ... Se dovesse terminare in tempi brevi, comesperiamo, gli ...' Una giornata importante per, non solo per me " ha detto Soleri fuori dalla Camera " C'è ... accanto alla via legislativa parlamentare, stiamo percorrendo l'iter tecnico, inviando un... Dall’Ucraina alla crisi energetica, tutti i dossier dei direttori dei servizi Parente e Caravelli Tutti gli aiuti arbitrali al Milan, i rossoneri si sono lamentati dei torti subiti dagli arbitri sarà vero scopriamolo insieme. Singolare il Dossier milanista sui torti arbitrali che ha tappezzato ...Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre ...