Conferenza stampa Nicola: «Niente calcoli, i tifosi fanno la differenza» (Di mercoledì 4 maggio 2022) . Le parole del tecnico della Salernitana INDISPONIBILI – «Non posso dire nulla di particolare. Ribery non ha recuperato, per il resto devo consultarmi con lo staff medico perché oggi l’intero gruppo ha lavorato e cercheremo di capire chi potrà essere presente, anche come alternativa in corso d’opera. Ranieri è out». PARTITA – «Continuiamo a lavorare su quello che per noi è necessario per esprimerci in un certo modo. Voglio che i vari reparti collaborino tra di loro, i movimenti e i principi che abbiamo trasmesso ci consentono di ragionare su più soluzioni. Quello che io chiamo “smarcamento condiviso”. In alcune partite siamo riusciti a fare molto bene, su altre cose dobbiamo assolutamente migliorare. Ci vorrà rispetto per l’avversario, siamo in serie A e tutte hanno delle qualità che prescindono dalla classifica. In una singola partita scendono in campo i calciatori, non i punti ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) . Le parole del tecnico della Salernitana INDISPONIBILI – «Non posso dire nulla di particolare. Ribery non ha recuperato, per il resto devo consultarmi con lo staff medico perché oggi l’intero gruppo ha lavorato e cercheremo di capire chi potrà essere presente, anche come alternativa in corso d’opera. Ranieri è out». PARTITA – «Continuiamo a lavorare su quello che per noi è necessario per esprimerci in un certo modo. Voglio che i vari reparti collaborino tra di loro, i movimenti e i principi che abbiamo trasmesso ci consentono di ragionare su più soluzioni. Quello che io chiamo “smarcamento condiviso”. In alcune partite siamo riusciti a fare molto bene, su altre cose dobbiamo assolutamente migliorare. Ci vorrà rispetto per l’avversario, siamo in serie A e tutte hanno delle qualità che prescindono dalla classifica. In una singola partita scendono in campo i calciatori, non i punti ...

