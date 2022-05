Calciomercato Napoli, nel mirino due giocatori per il reparto difensivo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Calciomercato, il Napoli avrebbe messo nel mirino due giocatori per completare il reparto difensivo. Continua la ricerca del Napoli sul mercato, la Società sta valutando … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 4 maggio 2022), ilavrebbe messo neldueper completare il. Continua la ricerca delsul mercato, la Società sta valutando … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

NapoliCM : ???? Meret Fiorentina, ora è rottura con il Napoli! ??? - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Calciomercato Napoli: c’è anche Pasalic nella lista: Calciomercato Napoli: c’è an… - infoitsport : Calciomercato Napoli, no al dualismo Meret-Ospina: in estate uno dei due andrà via - Diego31883 : RT @cmdotcom: Multiproprietà: rigettato il ricorso di Aurelio e Luigi #DeLaurentiis per #Napoli e #Bari - cmdotcom : #Napoli e #DeLaurentiis prosciolti per il caso #quarantene del match con la #Juve: la decisione del Tribunale Feder… -