Calciomercato Milan – Anche l’Inter si defila nella corsa a Scamacca (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo il Milan, Anche l'Inter sembra essersi defilata nella corsa che porta a Gianluca Scamacca, attaccante classe 1999 in forza al Sassuolo Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo ill'Inter sembra essersitache porta a Gianluca, attaccante classe 1999 in forza al Sassuolo

Advertising

cmdotcom : Ex Milan: #Shevchenko a #Pescara, per trattare l'acquisto del club dal presidente Sebastiani? - cmdotcom : Il Viminale: '#InterSamp e #SassuoloMilan si giochino domenica 22 maggio'. Il giorno prima c'è il concerto in Duomo… - cmdotcom : Il #Milan perderà lo scudetto, l'#Inter è di gran lunga più forte e completa. Nelle ultime gare le sorprese ci spia… - saIva___ : RT @cmdotcom: #Milan, tutte le vere cifre dell’affare #RenatoSanches con il #Lille - TeofiloSteven : RT @cmdotcom: #Milan, tutte le vere cifre dell’affare #RenatoSanches con il #Lille -