Calcio: Celta Vigo, Santi Mina condannato a 4 anni per abuso sessuale (Di mercoledì 4 maggio 2022) Almeria, 4 mag. - (Adnkronos) - L'attaccante del Celta Vigo Santi Mina è stato condannato dall'Alta Corte di Almeria a quattro anni di carcere per abuso sessuale su una donna, risalente al 18 giugno 2017 e avvenuto a Mojacar. Il tribunale ha invece assolto il 26enne spagnolo dal reato di violenza sessuale per il quale il pm aveva chiesto otto anni di carcere. Santi Mina è stato anche allontanato provvisoriamente dal suo club che ne ha dato notizia con un comunicato. "A seguito della sentenza della Terza Sezione del Tribunale di Almeria emessa nella giornata di oggi, l'RC Celta ha deciso di aprire un procedimento disciplinare nei confronti del giocatore ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Almeria, 4 mag. - (Adnkronos) - L'attaccante delè statodall'Alta Corte di Almeria a quattrodi carcere persu una donna, risalente al 18 giugno 2017 e avvenuto a Mojacar. Il tribunale ha invece assolto il 26enne spagnolo dal reato di violenzaper il quale il pm aveva chiesto ottodi carcere.è stato anche allontanato provvisoriamente dal suo club che ne ha dato notizia con un comunicato. "A seguito della sentenza della Terza Sezione del Tribunale di Almeria emessa nella giornata di oggi, l'RCha deciso di aprire un procedimento disciplinare nei confronti del giocatore ...

