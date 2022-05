Cagliari, Mazzarri non ci sta: “False le parole che mi sono state attribuite contro i giocatori” (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Ho letto con stupore le notizie apparse oggi su molti organi di stampa, con le quali mi vengono attribuite frasi che non mi appartengono, lesive della mia immagine professionale costruita con serietà e rispetto nel corso di 20 anni di carriera in Italia e all’estero”. Così Walter Mazzarri, in una nota affidata all’Ansa, smentisce gli insulti e il litigio con la squadra che lo avrebbero portato ad essere licenziato per giusta causa dal Cagliari. “Per questo motivo”, continua il tecnico in riferimento alla notizia rilanciata inizialmente da L’Unione Sarda, “mi vedo costretto, mio malgrado, a dover smentire categoricamente le esternazioni sui giocatori a me attribuite, ribadendo la mia personale stima ed il mio profondo rispetto per un gruppo di ragazzi a cui sono molto legato, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Ho letto con stupore le notizie apparse oggi su molti organi di stampa, con le quali mi vengonofrasi che non mi appartengono, lesive della mia immagine professionale costruita con serietà e rispetto nel corso di 20 anni di carriera in Italia e all’estero”. Così Walter, in una nota affidata all’Ansa, smentisce gli insulti e il litigio con la squadra che lo avrebbero portato ad essere licenziato per giusta causa dal. “Per questo motivo”, continua il tecnico in riferimento alla notizia rilanciata inizialmente da L’Unione Sarda, “mi vedo costretto, mio malgrado, a dover smentire categoricamente le esternazioni suia me, ribadendo la mia personale stima ed il mio profondo rispetto per un gruppo di ragazzi a cuimolto legato, ...

