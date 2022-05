Assicurazione auto con Tutela legale di Allianz Direct: di che si tratta (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Tutela legale è un servizio accessorio messo a disposizione dalle compagnie assicurative per i propri clienti. La compagnia si impegna ad assistere legalmente il cliente sul piano giudiziale e stragiudiziale garantendo il rimborso di eventuali spese legali sostenute per perizie o processi. La Tutela legale è attiva a partire dalla sottoscrizione. Da quel momento L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Laè un servizio accessorio messo a disposizione dalle compagnie assicurative per i propri clienti. La compagnia si impegna ad assistere legalmente il cliente sul piano giudiziale e stragiudiziale garantendo il rimborso di eventuali spese legali sostenute per perizie o processi. Laè attiva a partire dalla sottoscrizione. Da quel momento L'articolo

Advertising

quotidianopiem : Ubriaco alla guida di un’auto senza assicurazione e revisione a Moncalieri: più di 3 mila euro di multa - solops : Ubriaco alla guida di un’auto senza assicurazione e revisione a Moncalieri: più di 3 mila euro di multa - Angela300564201 : @Grabona @albiuno Io ho l'assicurazione dell'auto con la mia banca, Credit Agricole, e me l'hanno messa da contratt… - Gaetano39432103 : Assicurazione auto rinnovata! Ma per avere la polizza a 144€ della pubblicità di - BeProfApp : Molti liberi professionisti spesso viaggiano per affari, sono i cosiddetti 'business traveller'. Chi si sposta in a… -