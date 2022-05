Ambra Angiolini sarà un nuovo giudice di X Factor (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo l’annuncio del ritorno di Fedez tra i giudici del programma di Sky adesso è il turno di annunciare una new entry: Ambra Angiolini sarà uno dei giudici della prossima edizione di X Factor. Fresca di conduzione del Concerto del Primo Maggio in un’edizione che ha battuto tutti i record, fin dagli esordi ha dimostrato di essere un’artista completa. Ambra Angiolini nuovo giudice, l’annuncio sui social Ambra Angiolini sarà uno dei giudici di X Factor. Per lei si tratta dell’esordio assoluto al tavolo dello show. Attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, cantante, Ambra Angiolini è capace di spaziare tra i generi, i mezzi di comunicazione e i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo l’annuncio del ritorno di Fedez tra i giudici del programma di Sky adesso è il turno di annunciare una new entry:uno dei giudici della prossima edizione di X. Fresca di conduzione del Concerto del Primo Maggio in un’edizione che ha battuto tutti i record, fin dagli esordi ha dimostrato di essere un’artista completa., l’annuncio sui socialuno dei giudici di X. Per lei si tratta dell’esordio assoluto al tavolo dello show. Attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, cantante,è capace di spaziare tra i generi, i mezzi di comunicazione e i ...

Advertising

trash_italiano : ?? Ufficiale: Ambra Angiolini in giuria ad #XF2022 - MaxOcchiato : RT @ciakmag: #AmbraAngiolini sarà uno dei giudici di #XFactor2022. Quello di Ambra è il secondo nome annunciato per la giuria di #XF2022, d… - _cIarissa_ : Qui per dire che quando ero piccola confondevo Ambra Angiolini con Anna Tatangelo (non chiedetemi perché) quindi ch… - repubblica : Ambra Angiolini giudice di X Factor - 3cinematographe : Ambra Angiolini annuncia su Instagram che sarà uno dei giudici di #XF2022 -