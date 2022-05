Al via il Campionato Velico del Lario 2022 ORC

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Prende il largo dal Golfo Di Lecco l’edizionedeldelper la classe ORC. Sarà infatti la ad ospitare la prima di otto tappe del circuito lariano nel prossimo weekend del 9/10 maggio. Si regaterà nella giornata di sabato con la prima prova dalle ore 13 con la Breva e si continuerà la domenica, dalle 8,30 con il Tivano, con le prove restanti. In tutto le regate saranno quattro.delORC, oltre venti barche iscritte Sono oltre una ventina le barche iscritte alla nona edizione deldelORC anche se non saranno tutte al via della prova d’esordio. Numeri certamente non rapportabili al pre-pandemia ma confortanti rispetto alle ...

Advertising

GiornaleLORA : Giacomo Scattolon ed il Campionato Italiano Assoluto Rally: il pilota pavese atteso al “via” della Targa Florio - Zelgadis265 : RT @eleonora_trotta: Nota dell'agente di #Dybala, Jorge Antun: 'Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campi… - TeofiloSteven : RT @eleonora_trotta: Nota dell'agente di #Dybala, Jorge Antun: 'Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campi… - eleonora_trotta : Nota dell'agente di #Dybala, Jorge Antun: 'Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul ca… - Sevenpress : Romeo Ferraris apre a Pau la stagione 2022 del campionato FIA ETCR -

Agenzia ANSA

Il Fideo, dopo essere stato protagonista nelspagnolo, inglese e francese, vorrebbe ... Bernardeschidalla Juventus/ Calciomercato, niente rinnovo: offerta al ribasso Secondo quanto ...Quando mancano ancora tre turni alla conclusione del, i 40 punti totalizzati dalle ... Il terzo set scivolasenza particolari patemi, come testimoniato dal 25 - 13 finale, cosi come il ... Al via campionato di pasticceria per Istituti alberghieri - Terra & Gusto vincitore dei primi due round e capofila anche nel Campionato Italiano R1. Ad inseguire il trentino Roberto Pellé e il catanese Giorgio Fichera. Tra le RSTB dovrà difendere la prima posizione il ...Ma ha valenza anche per la coppa Rally di Zona (80 iscritti) e per la Targa Florio Historic Rally, terzo round del campionato di specialità con 63 attesi al via. Motori al via da venerdì CRZ ed ...