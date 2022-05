Ue: Draghi, 'superare principio unanimità e muoverci verso maggioranza qualificata' (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag (Adnkronos) - "Dobbiamo superare il principio dell'unanimità, da cui origina una logica intergovernativa fatta di veti incrociati, e muoverci verso decisioni prese a maggioranza qualificata. Un'Europa capace di decidere in modo tempestivo, è un'Europa più credibile di fronte ai suoi cittadini e di fronte al mondo". Lo ha detto Mario Draghi al Parlamento Ue. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag (Adnkronos) - "Dobbiamoildell', da cui origina una logica intergovernativa fatta di veti incrociati, edecisioni prese a. Un'Europa capace di decidere in modo tempestivo, è un'Europa più credibile di fronte ai suoi cittadini e di fronte al mondo". Lo ha detto Marioal Parlamento Ue.

