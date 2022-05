Truffe anziani: sottraggono 8500 euro a 89enne, arrestati due napoletani (Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Benedetto del Tronto – I carabinieri di San Benedetto del Tronto e della Stazione di Porto d’Ascoli (Ascoli Piceno), insieme ai ai militari della Compagnia di Napoli-Stella, hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per truffa aggravata in concorso, emessa dal gip del Tribunale di Ascoli Piceno a un 51enne e un 26enne, già noti alle forze dell’ordine, residenti a Napoli. Sono ritenuti gli autori di un raggiro ai danni di una donna di 89 anni di San Benedetto del Tronto, messo a segno il 30 marzo: con la scusa di consegnarle dei pacchi per il nipote si sarebbero fatti consegnare in due occasioni 8.500 euro in tutto. Con appostamenti e visione dei sistemi di videosorveglianza i militari hanno ricostruito il modus operandi dei due e hanno individuato il veicolo utilizzato per giungere da Napoli a San ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Benedetto del Tronto – I carabinieri di San Benedetto del Tronto e della Stazione di Porto d’Ascoli (Ascoli Piceno), insieme ai ai militari della Compagnia di Napoli-Stella, hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per truffa aggravata in concorso, emessa dal gip del Tribunale di Ascoli Piceno a un 51enne e un 26enne, già noti alle forze dell’ordine, residenti a Napoli. Sono ritenuti gli autori di un raggiro ai danni di una donna di 89 anni di San Benedetto del Tronto, messo a segno il 30 marzo: con la scusa di consegnarle dei pacchi per il nipote si sarebbero fatti consegnare in due occasioni 8.500in tutto. Con appostamenti e visione dei sistemi di videosorveglianza i militari hanno ricostruito il modus operandi dei due e hanno individuato il veicolo utilizzato per giungere da Napoli a San ...

