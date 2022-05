Superenalotto | maggio si apre col botto | centrati due colpi enormi

Leggi su consumatore

(Di martedì 3 maggio 2022) Il concorso del 3delha regalato emozioni fortissime anche in assenza di sei: a festeggiare sono stati 2 giocatori in modo particolare. Le cifre Il mese disicol, anche in assenza di sei. La dea bendata ha infatti premiato due giocatori che in modo particolare hanno potuto incassare L'articolo proviene da Consumatore.com.