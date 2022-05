Serie A, Casini: “Arbitri? Tecnologia si d’aiuto e non complicazione” (Di martedì 3 maggio 2022) “Il calcio, come tutti i settori, deve sempre migliorare. Per quanto riguarda gli Arbitri mi pare evidente che si debba lavorare insieme affinché la Tecnologia diventi un ausilio e non una complicazione”. Lo ha dichiarato Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, parlando a margine del convegno “Il fattore sociale e di governance negli ESG” promosso dall’associazione “Nedcommunity”. “Ci sono discussioni aperte – ha proseguito Casini – Dobbiamo sederci attorno a un tavolo con la Federcalcio per migliorare il nostro sport. Il clima è buono, l’importante è lavorare nella stessa direzione”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022) “Il calcio, come tutti i settori, deve sempre migliorare. Per quanto riguarda glimi pare evidente che si debba lavorare insieme affinché ladiventi un ausilio e non una”. Lo ha dichiarato Lorenzo, presidente della LegaA, parlando a margine del convegno “Il fattore sociale e di governance negli ESG” promosso dall’associazione “Nedcommunity”. “Ci sono discussioni aperte – ha proseguito– Dobbiamo sederci attorno a un tavolo con la Federcalcio per migliorare il nostro sport. Il clima è buono, l’importante è lavorare nella stessa direzione”. SportFace.

