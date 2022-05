Provolone del Monaco Dop, Giosuè De Simone rieletto presidente del consorzi di tutela (Di martedì 3 maggio 2022) Buone notizie per il consorzio di tutela del Provolone del Monaco Dop. L’assemblea elettiva conferma la crescita costante del mercato del formaggio stagionato più famoso della regione Campania. Un gran lavoro portato avanti con grandi sacrifici da allevatori e casari e premiato dal mercato con numeri, visibilità e posizionamenti sempre maggiori. L’assemblea elettiva ospitata dalla sede del consorzio di tutela a Montechiaro di Vico Equense ha confermato la fiducia alle massime cariche elettive. Alla presidenza è stato confermato Giosuè De Simone, sua la relazione introduttiva che ha sottolineato punti di forza e criticità emersi nell’ultimo triennio. “La nostra più grande soddisfazione è la crescita della domanda di Provolone del ... Leggi su ildenaro (Di martedì 3 maggio 2022) Buone notizie per ilo dideldelDop. L’assemblea elettiva conferma la crescita costante del mercato del formaggio stagionato più famoso della regione Campania. Un gran lavoro portato avanti con grandi sacrifici da allevatori e casari e premiato dal mercato con numeri, visibilità e posizionamenti sempre maggiori. L’assemblea elettiva ospitata dalla sede delo dia Montechiaro di Vico Equense ha confermato la fiducia alle massime cariche elettive. Alla presidenza è stato confermatoDe, sua la relazione introduttiva che ha sottolineato punti di forza e criticità emersi nell’ultimo triennio. “La nostra più grande soddisfazione è la crescita della domanda didel ...

