“Ma come si fa?”: Villarreal-Liverpool nel caos, tifosi increduli (Di martedì 3 maggio 2022) Clamoroso episodio nel primo tempo del match di Champions League tra il Villarreal ed il Liverpool di Jurgen Klopp. Si sta disputando in questi minuti la semifinale di ritorno di Champions League tra Villarreal e Liverpool. La squadra di Jurgen Klopp è abbastanza favorita visto il 2 a 0 ottenuto nel match di andata, ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 3 maggio 2022) Clamoroso episodio nel primo tempo del match di Champions League tra iled ildi Jurgen Klopp. Si sta disputando in questi minuti la semifinale di ritorno di Champions League tra. La squadra di Jurgen Klopp è abbastanza favorita visto il 2 a 0 ottenuto nel match di andata, ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

zerocalcare : Quasi un anno fa siamo stati a Shengal, nord Iraq, dove nel 2014 la comunità Ezida ha subito un massacro e un tenta… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Ho fatto arrivare a Putin 'il messaggio che ero disposto ad andare a Mosca. Non abbiamo avuto risposta e… - AlessLongo : Il prolungamento delle mascherine nei cinema, causando danni ad attività già compromesse dalla pandemia, fa dell'It… - conteDartagnan : @WennerGatta @GiovaQuez Come fa Rodriquez a seguire contemporaneamente due trasmissioni? - mxfuyulvv : come si fa ad essere così bellk -