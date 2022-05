Leonardo Giugliano, il consiglio regionale: “Non si chiuda lo stabilimento” (Di martedì 3 maggio 2022) Oggi in consiglio regionale è stata approvata una mozione con la quale si chiede all’azienda Leonardo di non chiudere il sito di Giugliano. La mozione, approvata all’unanimità dal consiglio regionale della Campania, prevede anche l’impegno da parte della regione Campania a seguire questa vertenza e chiede che la questione sia sottoposta anche all’attenzione del Ministero dello L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 3 maggio 2022) Oggi inè stata approvata una mozione con la quale si chiede all’aziendadi non chiudere il sito di. La mozione, approvata all’unanimità daldella Campania, prevede anche l’impegno da parte della regione Campania a seguire questa vertenza e chiede che la questione sia sottoposta anche all’attenzione del Ministero dello L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

