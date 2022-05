Inter, c’è Asllani come vice Brozovic: dirigenza pronta a offrire Esposito (Di martedì 3 maggio 2022) L’Inter, se da un lato pensa al campionato e ad accaparrarsi per la seconda volta consecutiva il titolo di campione d’Italia, dall’altra è concentrata sul mercato, in particolare sulla ricerca di un vice Brozovic. Chi risponde alla perfezione a questa descrizione è Kristjan Asllani, centrocampista che si è fatto notare nel corso della presente stagione L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 3 maggio 2022) L’, se da un lato pensa al campionato e ad accaparrarsi per la seconda volta consecutiva il titolo di campione d’Italia, dall’altra è concentrata sul mercato, in particolare sulla ricerca di un. Chi risponde alla perfezione a questa descrizione è Kristjan, centrocampista che si è fatto notare nel corso della presente stagione L'articolo

Inter, si avvicina il rinnovo di Perisic: no alla Turchia L'Inter in questo momento è concentrata sul finale di stagione e sulla volata Scudetto con il Milan , tra l'altro settimana prossima c'è anche la finale di Coppa Italia, e ogni discorso relativo al ... Povero Lotito, tra Pioli e Inzaghi comunque vada sarà una rosicata Db Milano 05/02/2022 - campionato di calcio serie A / Inter - Milan / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Stefano Pioli - Simone Inzaghi Povero Lotito, si ritrova a sbattere la testa contro il ... La Gazzetta dello Sport L'in questo momento è concentrata sul finale di stagione e sulla volata Scudetto con il Milan , tra l'altro settimana prossima c'è anche la finale di Coppa Italia, e ogni discorso relativo al ...Db Milano 05/02/2022 - campionato di calcio serie A /- Milan / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Stefano Pioli - Simone Inzaghi Povero Lotito, si ritrova a sbattere la testa contro il ... Talento, squalifica, papere: Onana, due anni vissuti scivolosamente