Il vedovo Ryan e la fioraia Eloise non sono ancora pronti a mettersi in gioco in una nunova storia | ma la vita è imprevedibile

(Di martedì 3 maggio 2022) «A volte, nonostante tutti i tuoi sforzi perché ciò non avvenga, lati regala limoni aspri. Quando ciò accade puoi fare la faccia inacidita oppure puoi fare una limonata». Qualcosa di speciale (Love Happens), film del 2009 con Jennifer Aniston e Aaron Eckhart, racconta l’imprevedibilità dellae le molteplici possibilità che la stessa offre anche quando sembra tutto perduto. Jennifer Aniston e Reese Witherspoon di nuovo insieme, torna “The Morning Show” ...

Advertising

Sky Tg24

Qualcosa di speciale (titolo originale Love Happens ) è una commedia sentimentale del 2009 diretta da Brandon Camp. Al centro della storia c'èBurke , unche ottiene un inaspettato successo dopo aver scritto un libro sull'elaborazione del lutto. Un giorno conosce Eloise Chandler , fioraia che non riesce più a fidarsi degli uomini.Middle placement Mobile Scopriamo insieme di che parla Qualcosa di Speciale " Love Happens : Protagonista èundi mezz'età che decide di scrivere un libro su come superare il dolore di ... Qualcosa di speciale, il cast del film con Jennifer Aniston