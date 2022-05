Il pulsante di modifica di Twitter è ancora in fase di sviluppo, ma è stata trovata una sua prima versione (Di martedì 3 maggio 2022) Il 19 aprile vi abbiamo raccontato che Dylan Roussel, collaboratore di 9to5Google, era stato in grado di abilitare il pulsante di modifica di Twitter sulla piattaforma prima del lancio ufficiale della funzionalità e aveva condiviso uno screenshot della novità. Twitter, dal canto suo, annunciava di aver iniziato ad effettuare un test in Twitter Blue Labs del pulsante «edit», dopo aver scherzato per lungo tempo sull’introduzione del pulsante di modifica, molto richiesto dagli utenti. Jane Manchun Wong, che lavoro alla ricerca di funzionalità nascoste nel codice delle aziende, ci mostra la prima versione del pulsante Twitter di modifica dei post. Leggi ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 3 maggio 2022) Il 19 aprile vi abbiamo raccontato che Dylan Roussel, collaboratore di 9to5Google, era stato in grado di abilitare ildidisulla piattaformadel lancio ufficiale della funzionalità e aveva condiviso uno screenshot della novità., dal canto suo, annunciava di aver iniziato ad effettuare un test inBlue Labs del«edit», dopo aver scherzato per lungo tempo sull’introduzione deldi, molto richiesto dagli utenti. Jane Manchun Wong, che lavoro alla ricerca di funzionalità nascoste nel codice delle aziende, ci mostra ladeldidei post. Leggi ...

