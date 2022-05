Hitler era ebreo? Da cosa nasce la teoria infondata sulle sue origini (Di martedì 3 maggio 2022) Hitler era ebreo: notizie che sono circolate nelle ultime ore dopo l’intervista di Serghei Lavrov andata in onda a Zona Bianca su Rete 4 domenica 1 maggio. Hitler era ebreo? Nelle ultime ore circola una presunta notizia sulla possibilità che Hitler avesse origini ebree. Tuttavia, come spiega all’Agi lo storico della Shoah, Amedeo Osti Guerrazzi, sono numerose le fake news su presunti legami o origini ebraiche di Hitler messe in giro soprattutto dagli ambienti antisemiti e neonazisti per trasformare il popolo ebraico da vittima in carnefice e giustificare così l’Olocausto. Intanto, Da Vadym Boichenko, primo cittadino della città di Mariupol arrivano notizie del numero di vittime. A Mariupol “più di 20mila civili sono stati uccisi in soli due mesi. Non ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 3 maggio 2022)era: notizie che sono circolate nelle ultime ore dopo l’intervista di Serghei Lavrov andata in onda a Zona Bianca su Rete 4 domenica 1 maggio.era? Nelle ultime ore circola una presunta notizia sulla possibilità cheavesseebree. Tuttavia, come spiega all’Agi lo storico della Shoah, Amedeo Osti Guerrazzi, sono numerose le fake news su presunti legami oebraiche dimesse in giro soprattutto dagli ambienti antisemiti e neonazisti per trasformare il popolo ebraico da vittima in carnefice e giustificare così l’Olocausto. Intanto, Da Vadym Boichenko, primo cittadino della città di Mariupol arrivano notizie del numero di vittime. A Mariupol “più di 20mila civili sono stati uccisi in soli due mesi. Non ...

