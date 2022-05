Giampiero Mughini vs Sgarbi: scoppia la rissa al Maurizio Costanzo Show (Di martedì 3 maggio 2022) Quella di domani sarà una puntata imperdibile del Maurizio Costanzo Show. Durante la registrazione di ieri sera c’è stato uno scontro fisico. Tra gli ospiti dello storico programma di Canale 5 c’erano (oltre ad Albano e Iva Zanicchi) Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi e i due hanno iniziato a litigare durante una discussione sulla situazione in Ucraina. Stando all’esclusiva di Giuseppe Candela per Dagospia, Sgarbi sarebbe addirittura caduto a terra. “È finita a mazzate tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. Una rissa, accennata da Tvblog, avvenuta oggi pomeriggio durante la registrazione del “Maurizio Costanzo Show”, in onda domani sera in seconda ... Leggi su biccy (Di martedì 3 maggio 2022) Quella di domani sarà una puntata imperdibile del. Durante la registrazione di ieri sera c’è stato uno scontro fisico. Tra gli ospiti dello storico programma di Canale 5 c’erano (oltre ad Albano e Iva Zanicchi)e Vittorioe i due hanno iniziato a litigare durante una discussione sulla situazione in Ucraina. Stando all’esclusiva di Giuseppe Candela per Dagospia,sarebbe addirittura caduto a terra. “È finita a mazzate tra Vittorio. Una, accennata da Tvblog, avvenuta oggi pomeriggio durante la registrazione del “”, in onda domani sera in seconda ...

