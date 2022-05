Gas | Cingolani | con stop ora alla Russia inverno critico

(Di martedì 3 maggio 2022) "Se interrompessero ora il gas russo avremmo un serio problema con lo stoccaggio". Lo afferma il ministro della Transizione, RobertoCamera. "Per raggiungere il 90% di stoccaggio per l'...

"Se interrompessero ora ilrusso avremmo un serio problema con lo stoccaggio". Lo afferma il ministro della Transizione, Roberto, alla Camera. "Per raggiungere il 90% di stoccaggio per l'inverno 22 - 23 sarebbero ...Sul pagamento del"la posizione dell'Europa, qualunque sia, deve essere unitaria e chiara". Il ministro della Transizione ecologica, Roberto, nell'informativa alla Camera, spiega il meccanismo, per cui l'...“Domani vedrò il ministro Cingolani e annuncio che l’Emilia-Romagna si candida a essere uno dei due hub nazionali sul tema del gas, per l’arrivo di una delle più grandi navi di Gnl e per fare un nuovo ...Così il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nel corso dell'informativa urgente alla Camera. "Il Governo e Parlamento sono intervenuti per attutire l'impatto con un mix di ...