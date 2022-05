Elodie si trucca ma l’occhio cade in basso | si vede tutto

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 3 maggio 2022) Cantante con un grande successo; andiamo a conoscere più nel dettaglio, dalla vita professionale all’aspetto sentimentale. Dalla partecipazione al Festival di Sanremo al secondo posto conquistato ad Amici fino ad arrivare alla relazione con il rapper Marracash e ad un nuovo brano dal significato decisamente importante. Eccoquello che bisogna sapere su, una delle cantanti più famose al mondo ma anche una donna di straordinaria bellezza e immenso fascino. InstagramNata a Roma il tre maggio del 1990,Di Patrizi, meglio conosciuta come, nel corso della sua infanzia è stata costretta ad affrontare un periodo non semplice per via della malattia della madre; una situazione superata, per fortuna, senza nessuna conseguenza. Dal punto di vista professionale, la sua carriera ...