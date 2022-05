Draghi a Strasburgo: “Crisi più grave della storia Ue, istituzioni inadeguate. Serve revisione dei trattati” (Di martedì 3 maggio 2022) Il premier alla Plenaria del Parlamento Europeo: «Il cessate il fuoco è la priorità». Cita Merkel, Sassoli e usa parole come «determinazione», «visione» e «unità». Sulla Crisi: «Serve la stessa prontezza e risposta usate durante la pandemia». Sulla difesa: «Bisogna investire meglio» Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 3 maggio 2022) Il premier alla Plenaria del Parlamento Europeo: «Il cessate il fuoco è la priorità». Cita Merkel, Sassoli e usa parole come «determinazione», «visione» e «unità». Sulla: «la stessa prontezza e risposta usate durante la pandemia». Sulla difesa: «Bisogna investire meglio»

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi interviene alla Seduta Plenaria del Parlamento europeo @Europarl_IT per il dibattito “Questa è… - ladyonorato : THREAD con la sintesi del discorso di Mario #Draghi, adesso, al Parlamento Europeo in Plenaria a #Strasburgo. - fattoquotidiano : Superbonus, Draghi a Strasburgo: “Non siamo d’accordo, costi triplicati”. La replica M5s: “La Commissione Ue ha più… - Petiella : RT @Mavi88997508: #Conte all'#Ariachetira '#Draghi venga a riferire in Aula sulla guerra in Ucraina e ci dica se come Italia siamo falchi o… - deustronzio : RT @VIGELLI: La Merlino interrompe DRAGHI a Strasburgo, perchè in studio è arrivato Conte.. potrei stramazzare al suolo.!|! Giornalismo ita… -