Conte: "Draghi riferisca in Parlamento prima di andare a Washington e Kiev" (Di martedì 3 maggio 2022) 'No a ricatti sulle armi. Il premier spieghi se l'Italia va verso i falchi o verso le colombe'. E sull'inceneritore a Roma: 'Al sindaco è stata data una cambiale in bianco: questa non è transizione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 3 maggio 2022) 'No a ricatti sulle armi. Il premier spieghi se l'Italia va verso i falchi o verso le colombe'. E sull'inceneritore a Roma: 'Al sindaco è stata data una cambiale in bianco: questa non è transizione ...

Advertising

sebmes : Ha ragione Paolo Mieli: per il suo messaggio #Lavrov ha scelto la tv dell’amico di Putin e ha scelto l’Italia perch… - lucianonobili : Dal governo Draghi 14 nuovi miliardi per contrastare caro #bollette e le norme per costruire finalmente a Roma il… - Ettore_Rosato : Vergognose speculazioni quelle di #Conte e #Petrocelli. Si rivolgono a Draghi a al governo chiedendo di finire la g… - MonicaPiriti : RT @VIGELLI: La Merlino interrompe DRAGHI a Strasburgo, perchè in studio è arrivato Conte.. potrei stramazzare al suolo.!|! Giornalismo ita… - elenamao87 : Non volevo credere alle situazioni che da ieri sera si parlava di Draghi,non volevo crederci,purtroppo ero impegnat… -