Che attacco di Pruzzo all’AIA | sulla lotta scudetto e sull’Europa!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 3 maggio 2022) Roberto, ex calciatore, tra le altre, di Roma e Fiorentina, fomenta le voci di protesta verso l’AIA e i suoi arbitri. In un’intervista a RadioRadio, infatti, parla così riguardo l’arbitraggio di questa stagione di Serie A: “Gli arbitri sono scarsi, presuntuosi e non conosco il regolamento. Questo campionato lo hanno deciso loro, sia per loche per l’Europa, che per la retrocessione. Ci sono squadre che non hanno avuto quasi mai dei torti arbitrali“.-Aia-Arbitri Parole dure, quindi, da parte dell’ex attaccante che è l’ultimo di una lunga lista di personaggi nel mondo del calcio, che hanno “denunciato” gli episodi controversi di cui i direttori di gara si sono resi sfortunatamente protagonisti. Edoardo Crico