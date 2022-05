Caso Petrocelli, verso una nuova fumata nera. Gli M5s si sfilano: «Non sta a noi forzare» (Di martedì 3 maggio 2022) Una pre-riunione informale seguita dalla convocazione della giunta del regolamento, incaricata di trovare una soluzione che però, a meno di colpi di scena, non appare alle viste. Più passa il tempo, più il Caso del presidente della commissione Esteri del Senato, Vito Petrocelli, quasi espulso dal Movimento cinque stelle per le sue posizioni vicine al Cremlino, si ingarbuglia. Lui continua a ripetere di non volersi dimettere – l’ha ribadito in un tweet anche oggi. Il gruppo a cui ancora appartiene, i Cinque stelle appunto, non vogliono forzare la mano. E gli altri gruppi di maggioranza continuano a ripetere che invece la decisione dovrebbero prenderla proprio i Pentastellati. May 3, 2022 Le due riunioni al Senato Per provare a sciogliere i nodi, la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha convocato una riunione ... Leggi su open.online (Di martedì 3 maggio 2022) Una pre-riunione informale seguita dalla convocazione della giunta del regolamento, incaricata di trovare una soluzione che però, a meno di colpi di scena, non appare alle viste. Più passa il tempo, più ildel presidente della commissione Esteri del Senato, Vito, quasi espulso dal Movimento cinque stelle per le sue posizioni vicine al Cremlino, si ingarbuglia. Lui continua a ripetere di non volersi dimettere – l’ha ribadito in un tweet anche oggi. Il gruppo a cui ancora appartiene, i Cinque stelle appunto, non voglionola mano. E gli altri gruppi di maggioranza continuano a ripetere che invece la decisione dovrebbero prenderla proprio i Pentastellati. May 3, 2022 Le due riunioni al Senato Per provare a sciogliere i nodi, la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha convocato una riunione ...

