Calcio femminile: Sara Gama sul passaggio al professionismo: "Avremo l'opportunità di lanciare definitivamente il nostro sport" (Di martedì 3 maggio 2022) Tutti in piedi per Sara Gama. La capitana della Juventus e della Nazionale è la sesta giocatrice ad entrare nella Hall of fame del Calcio italiano dopo Carolina Morace, Patrizia Panico, Melania Gabbiadini, Elisabetta Vignotto e Milena Bartolini. Il riconoscimento, assegnato due anni fa, stando a quanto riporta l'agenzia ANSA verrà consegnato a fine mese insieme a quello di Barbara Bonansea, entrata anche lei nell'élite pochi mesi fa. "Sono orgogliosa, significa che ho fatto delle cose buone e mi piace pensare di averle fatte sia dentro che fuori dal campo, dando il mio contributo alla crescita del nostro sport – ha detto Gama a proposito del premio in una dichiarazione rilasciata sempre ad ANSA – Non mi spaventa avere delle responsabilità, l'ho sempre considerato un grande onore".

