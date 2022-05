Bersani: 'Putin è un problema della destra, loro dicevano che vale due Mattarella e rappresentava la civiltà cristiana' (Di martedì 3 maggio 2022) Putin e la destra sovranista: 'Da destra si è detto che Putin valeva due Mattarella, che era un protagonista della civiltà cristiana europea, c'è chi si è scambiato letti e piumoni con Putin e adesso ... Leggi su globalist (Di martedì 3 maggio 2022)e lasovranista: 'Dasi è detto cheva due, che era un protagonistaeuropea, c'è chi si è scambiato letti e piumoni cone adesso ...

Advertising

smilypapiking : RT @NatMarmo: Dante, Beccaria, De Gasperi. L'Italia è questa roba qui. Non può essere Conte Salvini, Meloni, Rizzo, Fratoianni, Bersani, D… - mikedells : RT @Simo_Cardellini: Bersani: 'Aiutare l’Ucraina a stare in piedi contro l’invasione di Putin è doveroso, ma se l’America e la Gran Bretagn… - MrLin27 : RT @NatMarmo: Dante, Beccaria, De Gasperi. L'Italia è questa roba qui. Non può essere Conte Salvini, Meloni, Rizzo, Fratoianni, Bersani, D… - tobiamc : RT @NatMarmo: Dante, Beccaria, De Gasperi. L'Italia è questa roba qui. Non può essere Conte Salvini, Meloni, Rizzo, Fratoianni, Bersani, D… -