Apple | è emergenza | Finite le scorte | ecco i modelli colpiti

Leggi su newstv

(Di martedì 3 maggio 2022) La crisi potrebbe costarle fino a otto miliardi di dollari. E non è l’unico problema che affligge il colosso della tecnologia Non è un buon momento per. Per carità, le vendite vanno come sempre a gonfie vele. Ma diversi problemi su muovono sull’orizzonte del colosso della tecnologia. E a subire le conseguenze potrebbero essere deimolto amati dagli utenti. Il terrore dei proprietari di IPhone (web source)Proprio in questi giorni è arrivata una prima mazzata da parte della Commissione europea su. Si ritiene (per ora in via preliminare) chesi sia resa responsabile di un abuso di posizione dominante limitando l’accesso alla tecnologia che è alla base del sistema di pagamento elettronico mobilePay.ovviamente si difende, ma le accuse sulla sua ...